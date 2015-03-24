За останню добу найбільш напружена ситуація зберігалася в Авдіївці - Інформаційний спротив

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, протягом вчорашнього дня терористи не раз завдавали по Авдіївці вогневих ударів зі 120-міліметрових мінометів, тричі зафіксовано вогонь з танків, один раз бойовики завдали вогневого удару зі 122-міліметрової артилерії.

Також зафіксоване зіткнення бойової охорони українських військ із групою бойовиків, яка намагалася прорватися у стик між двома опорними пунктами сил АТО. Після інтенсивного бою противник відійшов на вихідний рубіж під прикриттям мінометного вогню.

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Протягом доби бойовики тричі завдавали ударів із 82-міліметрових мінометів по Пісках. Також на цьому напрямку терористи не раз відкривали вогонь зі стрілецького і важкого піхотного озброєння (включаючи великокаліберні кулемети і гранатомети).

У районі Широкиного бойовики у цілому 6 разів відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Крім того, висунуті вперед групи противника намагалися веденням інтенсивного стрілецького вогню змусити відійти передові підрозділи українських військ, що закріпилися у західній частині селища.

По лінії Павлопіль - Широкине спостерігається робота як мінімум двох мінометних підрозділів (120-мм), які діють окремими або парними розрахунками (1-2 міномети) методом «обстріл-відхід» і оснащені транспортними засобами.

Фіксується підтягування в район Широкиного 6 одиниць бронетехніки (із них 2 танки).

Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що інтенсивність бойових дій уночі впала.