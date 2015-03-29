В Україну з території Росії заїхали 22 танки - Донецька ОДА
Крім того, вночі 29 березня до 15 ”Градів” ДНР обстріляли мешканців Горлівки.
28 березня на територію України з РФ заїхали 22 танки.
Про це йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації у Твіттері.
28 марта из #РФ в #Украину въехали 22 #танк'а. Они проследовали со стороны #Гуково на рем-мех завод в #Свердловск#Луганск'ой области,-#АТО.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 29, 2015
Крім того в ОДА повідомили, що вночі 29 березня ”до 15 ”Градів” ДНР обстріляли мешканців Горлівки”.
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”Стріляли з території поміж смт.Гольмовський та Зайцево”, - зазначено повідомленні.
Ночью 29 марта до 15 #Град'ов #ДНР обрушила на головы спящих #мирных жителей #Горловка. Стреляли с тер.между пгт. #Гольмовский и #Зайцево.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 29, 2015
Окрім того, за даними Донецької ОДА з посиланням на дані розвідки, 27 березня у Донецьку з автомобілів 22-го ”гуманітарного конвою” з РФ розвантажували ящики зеленого кольору завдовжки до 2-х метрів, ймовірно, снаряди для ”Градів”.
#Разведка#АТО:27 марта в #Донецк'е из авто 22-го #гумконвоя#РФ разгружались ящики зелёного цвета,длиной 2 метра-это #122мм#снаряды#Град.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 29, 2015