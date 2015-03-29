В Україну з території Росії заїхали 22 танки - Донецька ОДА

28 березня на територію України з РФ заїхали 22 танки.

Про це йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації у Твіттері.

Крім того в ОДА повідомили, що вночі 29 березня ”до 15 ”Градів” ДНР обстріляли мешканців Горлівки”.

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”Стріляли з території поміж смт.Гольмовський та Зайцево”, - зазначено повідомленні.

Окрім того, за даними Донецької ОДА з посиланням на дані розвідки, 27 березня у Донецьку з автомобілів 22-го ”гуманітарного конвою” з РФ розвантажували ящики зеленого кольору завдовжки до 2-х метрів, ймовірно, снаряди для ”Градів”.