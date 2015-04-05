З початку року в зоні АТО знешкодили понад 2 тисячі вибухових пристроїв
14:10, 05 квітня 2015Війна
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З початку року українські сапери в зоні АТО виявили і знешкодили 2270 вибухових пристроїв, які становили загрозу мирним жителям Донбасу.
Українські сапери продовжують знешкоджувати вибухові пристрої у зоні АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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Він зазначив, що на звільнених територіях Донеччини та Луганщини постійно працюють піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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