З початку року в зоні АТО знешкодили понад 2 тисячі вибухових пристроїв

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожЗа час АТО сапери знешкодили 34 тисячі вибухонебезпечних предметів

Він зазначив, що на звільнених територіях Донеччини та Луганщини постійно працюють піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.