З початку року в зоні АТО знешкодили понад 2 тисячі вибухових пристроїв

14:10, 05 квітня 2015
Війна
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З початку року українські сапери в зоні АТО виявили і знешкодили 2270 вибухових пристроїв, які становили загрозу мирним жителям Донбасу.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Він зазначив, що на звільнених територіях Донеччини та Луганщини постійно працюють піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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