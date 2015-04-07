Сьогодні сили АТО тричі вступали у бій з бойовиками

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

При цьому зазначається, що українські військовослужбовці дали ворогу гідну відсіч і не відступили зі своїх позицій.

Зокрема, зазначається, що найбільш напруженою була ситуація в районі Донецька. З 10.30 до 11.45 бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Опитне.

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Також повідомляється, що після опівночі бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Новотошківське на Луганщині. Також на Луганщині близько 15.00 ворог провів обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Кримське із бойової машини піхоти та зенітної установки.

Загалом 7 квітня з опівночі до 18.00 злочинці 20 разів обстріляли позиції ЗСУ.

«Російсько-терористичні війська чотири рази застосували по наших позиціях міномети калібру 120 міліметрів», - зазначається у повідомленні.