Сьогодні сили АТО тричі вступали у бій з бойовиками
Сьогодні на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції відбулося три бойових зіткнення між бойовиками та українськими військовими.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
При цьому зазначається, що українські військовослужбовці дали ворогу гідну відсіч і не відступили зі своїх позицій.
Зокрема, зазначається, що найбільш напруженою була ситуація в районі Донецька. З 10.30 до 11.45 бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Опитне.
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Також повідомляється, що після опівночі бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Новотошківське на Луганщині. Також на Луганщині близько 15.00 ворог провів обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Кримське із бойової машини піхоти та зенітної установки.
Загалом 7 квітня з опівночі до 18.00 злочинці 20 разів обстріляли позиції ЗСУ.
«Російсько-терористичні війська чотири рази застосували по наших позиціях міномети калібру 120 міліметрів», - зазначається у повідомленні.