Обстановка в районі Маріуполя загострилася, поранено військового

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook.

«За вчорашній день противник здійснив 6 обстрілів позицій сил АТО в Широкиному. Днем вогонь вівся зі стрілецького озброєння, ближче до вечора противник застосував 120-міліметрові міномети», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє штаб оборони міста, з 19.20 противник почав використовувати 152-міліметрові самохідні артилерійські установки (САУ). Українські воїни відкрили у відповідь вогонь з 82-міліметрового міномета, який дозволений до використання Мінськими домовленостями, і подавили кілька вогневих точок противника. До 20.00 бойовики були змушені припинити обстріл. Втрати противника уточнюються.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець батальйону «Донбас» НГУ дістав легке поранення, зараз він перебуває в одній з лікарень міста, його життю нічого не загрожує», - наголошується в повідомленні.

Також незаконні збройні формування не припиняють застосовувати тактику провокаційних обстрілів. Вчора близько 18.00 із САУ бойовики відкрили вогонь у напрямку Сопине, де немає і ніколи не було підрозділів української армії.

О 20.40 було здійснено ще один провокаційний обстріл у напрямі позицій, розташованих у районі Широкиного. Снаряди розірвалися в полях далеко від місць дислокації підрозділів сил АТО.

Після півночі противник три рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по позиціях сил АТО в районі населених пунктів Широкине і Водяне. Дані обстріли також мали провокаційний характер.

«Активізувалася повітряна розвідка противника. Три ворожих БПЛА вчора з 21.00 до 22.00 були зафіксовані над околицею Маріуполя і над населеними пунктами Талаківка та Набережне», - зазначає штаб оборони Маріуполя.

«Аналізуючи зведення останніх 24 годин, можна зробити висновок, що ситуація за минулу добу була найбільш напруженою за останні 1,5 тижні. Проте, як і раніше, обстановка залишається повністю підконтрольною українській армії. Українські війська перебувають на своїх місцях і готові до будь-якого повороту подій», - відзначає штаб.

У Широкиному військовослужбовці сил АТО перебувають на більш вигідних позиціях, ніж противник, що і дозволяє контролювати практично весь населений пункт і не дає можливості противнику просуватися в бік Маріуполя.