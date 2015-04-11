На Луганщині боєць Нацгвардії застрелив свого колегу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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"Вчорашній день не обійшовся без жертв серед українських силовиків. На блокпосту біля с. Врубівка (Попаснянський район) боєць Нацгвардії випадково застрелив із автомата свого колегу, котрий від отриманих ран загинув на місці. Деталі інциденту вивчають правоохоронні органи, попередня причина трагедії – необережне поводження зі зброєю", - зазначив Москаль.