За час АТО загинув 1541 боєць, втрати бойовиків - понад 14,5 тисяч - волонтер
Отримали державні нагороди 894 військовослужбовці, з них 5 отримали звання Героя України.
За час проведення АТО загинув 1541 боєць із Збройних сил та ВДВ, втрати бойовиків перевищують 14,5 тис. осіб.
Про це повідомила волонтер Тетяна Ричкова з посиланням на дані військового аташе, оприлюднені на Житомирському полігоні на своїй сторінці у Facebook.
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"Статистика втрат за час проведення АТО: ЗСУ - 1205 осіб, ВДВ - 336 осіб, з боку окупантів - 14600 людина. Отримали державні нагороди 894 військовослужбовець, з них 5 отримали звання Героя України", - зазначила вона.
Також Ричкова підкреслила, що бій за Донецький аеропорт тривав протягом 242 днів, в той час як оборона Мінська тривала 4 дні, Брестської фортеці 29 днів, Києва 81 день, а Сталінграда - 200.
При моем графике работы совершенно нет времени на отдых. На улицу я выхожу только когда иду в МО и возвращаюсь домой. Ви...Posted by Татьяна Рычкова on 11 квітня 2015 р.