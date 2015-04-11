За час АТО загинув 1541 боєць, втрати бойовиків - понад 14,5 тисяч - волонтер

За час проведення АТО загинув 1541 боєць із Збройних сил та ВДВ, втрати бойовиків перевищують 14,5 тис. осіб.

Про це повідомила волонтер Тетяна Ричкова з посиланням на дані військового аташе, оприлюднені на Житомирському полігоні на своїй сторінці у Facebook.

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"Статистика втрат за час проведення АТО: ЗСУ - 1205 осіб, ВДВ - 336 осіб, з боку окупантів - 14600 людина. Отримали державні нагороди 894 військовослужбовець, з них 5 отримали звання Героя України", - зазначила вона.

Також Ричкова підкреслила, що бій за Донецький аеропорт тривав протягом 242 днів, в той час як оборона Мінська тривала 4 дні, Брестської фортеці 29 днів, Києва 81 день, а Сталінграда - 200.