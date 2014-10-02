В РНБО рапортують про «великі втрати» серед бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Епіцентром бойових дій залишається Донецький аеропорт. Після двох обстрілів з танків та «Градів» бойовики протягом вчорашнього дня чотири рази штурмували його, наші військові героїчно тримали оборону», - заявив він.

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«Усі напади було відбито з великими втратами з боку бойовиків», - запевнив Лисенко.

«Сьогодні о 6 ранку штурм аеропорту відновився, зараз триває бій, тому більш детальну інформацію про його наслідки ми повідомимо згодом», - додав речник РНБО.

Також, за його словами, за добу жоден український військовий у Донецькому аеропорту не загинув.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні бойовики «Донецької народної республіки» з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.

27 травня українські силовики взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики продовжують обстріли аеропорту.