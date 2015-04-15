Тимчук розповів про тактику ведення бою бойовиками на Донбасі
Іноді в атаках використовуються 2-3 групи, одна з яких обов'язково виконує функції прикриття або вогневого придушення противника.
Під час атак бойовики найчастіше наносять по позиціях сил АТО короткий вогневий удар.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"При атаках бойовики застосовують наступну тактику. Група у 10-15 бойовиків (рідше 25-30 осіб), за підтримки 1-2 бойових розрахунків 120-мм або 82-мм мінометів, іноді за підтримки 2-4 од. бронетехніки, потай висувається до передових позицій українських військ на ефективну дальність стрільби і завдає короткого вогневого удару", - йдеться в повідомленні.
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Тимчук зазначає, що в даних "рейдах" бойовики, крім стрілецької зброї, озброєні великокаліберними станковими кулеметами і гранатометами, за рахунок використання яких прагнуть відразу ж створити вогневу перевагу і придушити вогнем відповідні дії українських підрозділів, що обороняються на передових позиціях.
Рідше в атаках використовуються 2-3 групи, одна з яких обов'язково виконує функції прикриття або вогневого придушення противника.
Оперативні дані групи "Інформаційне Опір"Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують наращ...Posted by Dmitry Tymchuk on 14 квітня 2015 р.