Кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася, але продовжується застосовування важкого озброєння - штаб

15 квітня з 18 години до опівночі кількість порушень режиму дотримання припинення вогню в зоні проведення Антитерористичної операції дещо зменшилася.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Загалом російсько-терористичні війська 10 разів обстріляли позиції наших військ. Також противник продовжував застосовувати важке озброєння калібру понад 100 мм, чим грубо порушував Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

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В районі селища Широкине неподалік Маріуполя ворог вів вогонь по позиціях опорного пункту зі 120-міліметрових мінометів, танків та самохідної артилерійської установки.

Зазначається, що у районі Пісків злочинці застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю та міномети калібру 120 міліметрів. Неподалік Авдіївки близько 8-ї вечора бандформування відкрили вогонь із автоматичних гранатометів, а після 21.00 провели обстріл зі 120-міліметрових мінометів.

На Луганщині бандформування обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї один із опорних пунктів наших військ неподалік Станиці-Луганської. Також о 20.15 на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника, який рухався у напрямку населеного пункту Козачий.