На окупованому Донбасі погіршується гуманітарна ситуація, невдоволення людей зростає
Люди на окупованих територіях вимагають від бойовиків справедливого розподілу гуманітарної допомоги.
На окупованих бойовикам територіях Донбасу продовжує погіршуватись гуманітарна ситуація.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У населених пунктах, які контролюються терористами, продовжує погіршуватись гуманітарна ситуація та зростає невдоволення людей діями бойовиків», - зазначив він.
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«Ми вже неодноразово повідомляли про протести громадян, які серед іншого вимагають від бойовиків справедливого розподілу гуманітарної допомоги», - нагадав речник РНБО.
«Вчора у Горлівці терористи намагалися організувати видачу людям сертифікатів на отримання допомоги, внаслідок чого люди фактично взяли штурмом приміщення місцевої адміністрації, зокрема було вибито скляні двері, кілька людей внаслідок штовханини отримали поранення», - наголосив Лисенко.