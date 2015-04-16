Федічев: РФ перекинула в Україну чергову партію військової техніки

Про це повідомив заступник керівника АТО в Донецькій і Луганській областях Валентин Федічев, передає прес-служба Донецької військово-цивільної адміністрації.

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"У Дебальцеве прибула чергова партія військової техніки у складі 10 САУ "Гвоздика", 4 САУ "Акація", 4 танки",- йдеться в повідомленні.

Валентин Федічев також повідомив, що збройні сили РФ перекинули через український кордон колону військової техніки - до 10 танків, до 5 реактивних установок "Град", до 5 вантажних "Уралів".

"Через український кордон пройшло до 250 військовослужбовців ЗС РФ", - зазначив Валентин Федічев.

Крім того, він повідомив, що недалеко від Тореза (Донецька область) дислокується польовий табір бойовиків з 20 "Градами", понад 30 танків Т-72 і до 15 БМП-2.