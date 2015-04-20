Всі підрозділи Нацгвардії і ЗСУ дотримуються Мінських домовленостей - Аваков

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, про це Арсен Аваков заявив під час робочого візиту до Львівської області, де сьогодні розпочалися українсько-американські навчання з участю Збройних сил України, Національної гвардії і десантників США.

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«Хочу ясно заявити, що всі підрозділи Національної гвардії та Збройних сил, дислоковані в районі Широкіного, дотримуються Мінських домовленостей і їх виконують. Провокації минулих днів, у тому числі обстріл «Азова» і загибель наших воїнів – це прямі дії російських агресорів на зрив Мінських домовленостей», – підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу полку «Азов», 18 квітня бійці полку «Азов» з інструктором Георгієм Джанелідзе здійснювали роботу з розмінування житлового масиву селища Широкине. Під час обстрілу смертельне поранення дістав Джанелідзе. Через щільний вогонь терористів його тіло не змогли забрати з поля бою. «Ворог відкривав вогонь при кожній спробі забрати тіло нашого побратима. Під прикриттям кулеметів терористи замінували його тіло», - повідомили в прес-службі. Лише вранці за сприяння місії ОБСЄ бійцям «Азова» вдалося вивезти тіло Джанелідзе з поля бою.