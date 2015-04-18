"Азов" після п'ятигодинного бою відбив атаку бойовиків в Широкиному

Про це повідомив "5 каналу" телефоном прес-офіцер полку "Азов" з позивним "Хорват". Бій тривав майже п'ять годин.

З його слів, бойовики хотіли скористатися тим, що в Широкиному перебували представники місії ОБСЄ і спробували наблизитися до позицій українських військових. Однак терористи натрапили на передову групу "Азову". Бойовики почали обстріл з гранатометів, мінометів та кулеметів.

"Наші пішли давати відповідь. Зав'язався бій. Наші вбили одного бойовика. І тоді вони почали стріляти по наших позиціях з гранатометів, з великокаліберних кулеметів. Атака затягнулась на кілька годин", - зазначив "Хорват".

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В результаті бою двоє бійців "Азову" отримали поранення, один з них - важко поранений.

Як повідомлялось раніше, в Широкиному більше чотирьох годин тривав бій із застосуванням АГС, 120-мм мінометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а спостерігачі СММ ОБСЄ населений пункт покинули.