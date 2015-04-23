Лубківський заявив про беззаперечні докази участі 47 росіян у воєнізованих формуваннях "ДНР" та "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“Слідчі підрозділи під час збирання доказів отримали беззаперечні свідчення участі 47 громадян РФ, її воєнізованих формувань на боці терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР” у збройному спротиві законній владі та вбивствах наших громадян”, - сказав він.

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За його словами, також встановлені численні факти фінансування РФ бандитських груп і терористів, надання їм матеріальної та іншої допомоги.

Він зазначив, що 12 обвинувальних актів щодо злочинів, скоєних росіянами проти України, скеровано в суди, 6 — засуджені, зокрема 2 з них — за шпигунство.

Раніше УНІАН повідомляв, що у МВС РФ визнали, що частина російських націоналістів воює в Україні на боці бойовиків.