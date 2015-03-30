У МВС РФ визнали, що частина російських націоналістів воює в Україні на стороні бойовиків

Про це заявив на засіданні Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини заступник начальника Головного управління з протидії екстремізму МВС РФ Володимир Макаров, повідомляє ТАСС.

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Так, за його словами, частина подалася брати участь у бойових діях на боці бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", інші підтримують українські батальйони.

За словами представника МВС, Росія вжила заходів щодо недопущення виїзду в Україну представників російських націоналістичних організацій.