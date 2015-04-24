ОБСЄ продовжує фіксувати невідведене від лінії розмежування важке озброєння – звіт

Про це йдеться у звіті місії від 23 квітня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, спостерігачі місії зазначають, що знову оглянули важке озброєння на підконтрольній бойовикам “ЛНР” території, яке залишається у тих районах, де воно було розміщене раніше. Місія у попередні дні вже відвідувала ці райони, і заявляє, що розміщення важкого озброєння у тих місцях суперечить Мінським угодам щодо визначених ліній відведення цього озброєння.

Читайте такожЯкщо бойовики влаштують парад важкого озброєння 9 травня, то порушать Мінські угоди - ОБСЄ

Разом з тим представники ОБСЄ із посиланням на так звану “ЛНР” повідомляють, що вказане озброєння планується задіяти для «проведення параду на День перемоги 9 травня».

Окрім того, спостерігачі повідомляють, що продовжують фіксувати рух військової техніки. “На підконтрольній території “ЛНР” у заборонених районах відповідно до Мінських угод спеціальною моніторинговою місією були помічені чотири основні бойові танки (ОБТ) та частина важкої артилерії (її тип не був визначеним через дальню відстань)”, - сказано в повідомленні.

Також сказано, що на підконтрольних районах “ДНР” у місцях, де також заборонене розташовувати важке озброєння, спеціальна моніторингова місія зафіксувала 15 бойових танків та три машини бойової піхоти (БМП).

На підконтрольній уряду України території місія побачила в одному місці три танки Т-64 та ще три цього типу в іншому місці. В обох випадках розташування вказаних танків суперечить Мінських угодам.

Нагадаємо вчора в ОБСЄ повідомили, що бойовики завадили спостерігачам в ОБСЄ потрапити у східну частину Широкиного