За добу на Донбасі загинув один військовий, ще троє поранені
13:05, 27 квітня 2015Війна
151 0
В зоні АТО за добу загинув один український військовий, троє отримали поранення.
Ситуація в зоні АТО залишається напруженою / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.
Читайте такожБойовики обстріляли Щастя з зенітної установки
Нагадаємо, ввечері 26 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. В одному випадку терористи знов поцілили у напрямку населеного пункту. Також з артилерійської системи бойовики один раз відкривали вогонь в районі Широкиного.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter