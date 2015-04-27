За добу на Донбасі загинув один військовий, ще троє поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в результаті бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.

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Нагадаємо, ввечері 26 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. В одному випадку терористи знов поцілили у напрямку населеного пункту. Також з артилерійської системи бойовики один раз відкривали вогонь в районі Широкиного.