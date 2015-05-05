У полоні бойовиків зараз близько тисячі людей - волонтер

13:18, 05 травня 2015
Війна
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Серед полонених є як військові, так і цивільні.

REUTERS

Про це повідомив волонтер Віктор Майстренко, який уже понад рік займається звільненням полонених, в ефірі Громадського Радіо.

Майстренко зазначив, що, крім військових, у полоні бойовиків перебувають також цивільні громадяни. «І військові і цивільні, які зараз у полоні для держави в першу чергу громадяни України. Міноборони, СБУ, волонтерам звільнити важливо кожного, і військового, і добровольця, і цивільного», - говорить волонтер.

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Також він заявив, що «Списки, які формуються в Україні — це щось для самозаспокоєння, бо потім всі вони переписуються бойовиками і вони вже звільняють тих, кого вважають за потрібне».

Майстренко радить родичам людей, що потрапили в полон, написати заяву в СБУ і дзвонити в усі рухи та організації, що займаються звільненням полонених.

Раніше Віктор Майстренко заявляв, що російські найманці проводять ротації полонених, перевозячи їх з місця на місце, зокрема в окупований Крим, щоб не можна було визначити їх точну кількість.

26 березня УНІАН також повідомляв, що президент України Петро Порошенко повідомив про понад 400 полонених, яких утримують бойовики.

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