За добу в зоні АТО загинули 5 військових, 12 поранено - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій, зіткнень та підриву БТР на фугасі загинули 5 українських військових, 12 отримали поранення.

Читайте такожНапади диверсантів на сили АТО почастішали з появою "зеленки""Є інформація про 5 загиблих: четверо під час підриву БТР на фугасі та в районі Світлодарська була засідка диверсійно-розвідувальної групи бойовиків і дійсно загинув 1 наш військовослужбовець", - повідомив Лисенко.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про шість загиблих у вівторок - двох у бою під Горлівкою та чотирьох внаслідок підриву фугасу під Авдіївкою. Ще один український військовослужбовець підірвався на розтяжці бойовиків учора в Луганській області.