За добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення
12:55, 07 травня 2015Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.
Загиблих за останню добу серед українських військових не було / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, минулої доби в зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, троє отримали поранення.
Нагадаємо, вчора в Адміністрації Президента повідомили, що за добу в зоні АТО загинули 5 військових, 12 поранено.
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