Бойовики обстрілюють Широкине з артилерії, поранено військового

Після відносно спокійного ранку 9 травня обстріли позицій військових поновились з більшою інтенсивністю.

Про це повідомляє полк "Азов" на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора ввечері окупанти почали обстріли позицій наших бійців у Широкиному зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів, а ближче до ночі відкрили вогонь з танка по селищах Павлопіль та Піщевик", - йдеться у повідомленні.

Сьогоднішній ранок почався зі щільного артилерійського вогню в Широкиному, який не припиняється досі. В хід пішла стрілецька зброя та зенітні установки. Поранено одного бійця.