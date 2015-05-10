Бойовики обстрілюють Широкине з артилерії, поранено військового
Сьогоднішній ранок почався зі щільного артилерійського вогню в Широкиному, який не припиняється досі.
Після відносно спокійного ранку 9 травня обстріли позицій військових поновились з більшою інтенсивністю.
Про це повідомляє полк "Азов" на своїй сторінці у Facebook.
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"Вчора ввечері окупанти почали обстріли позицій наших бійців у Широкиному зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів, а ближче до ночі відкрили вогонь з танка по селищах Павлопіль та Піщевик", - йдеться у повідомленні.
Сьогоднішній ранок почався зі щільного артилерійського вогню в Широкиному, який не припиняється досі. В хід пішла стрілецька зброя та зенітні установки. Поранено одного бійця.
Після відносно спокійного ранку 9 травня, напередодні якого днрівські бойовики пропонували українській стороні припинити...Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 9 травня 2015 р.