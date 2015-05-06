Семенченко вважає малоймовірним наступ на маріупольському напрямку 9 травня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі об'єднання «Самопоміч».

Семенченко зазначив, що на сьогодні у маріупольському напрямку немає достатньої концентрації військ супротивника для завдання наступального удару.

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За його словами, наразі бойові підрозділи РФ не розгорнуті, не видно підготовки до наступальних дій.

Водночас Семенченко констатує, що тривають локальні бої у районі Широкіного. «І, з огляду на мобільність російських військ, не можна повністю виключати, що ворог передислокує додаткові резерви», - додав він.

«За цих обставин наступ російських військ 9 травня є малоймовірним. Збройні сили України, Нацгвардія та інші збройні формування готові відбити удар агресора будь-якої миті», – зауважує Семенченко.

Він зауважив, що «хлопці на передовій почуваються впевнено, відбивають удари противника і чекають наказу на визволення територій України».