Російські солдати не приховують, що продовжують воювати на Донбасі - розслідування (фото)

Опубліковано докази, що підтверджують наявність в Україні чергового російського підрозділу – роти безпілотних літальних апаратів (БПЛА) зі складу 19-ї мотострілецької бригади (в/ч 20634, Владикавказ, Північна Осетія – Аланія) 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії.

Про це повідомляється в матеріалі-розслідуванні Informnapalm.org.

В ході розвідки в околицях хутора Свободний Куйбишевського району Ростовської області РФ, який безпосередньо межує з Україною, було виявлено російський підрозділ. Після вивчення профілів військовослужбовців-контрактників у соціальних мережах (в даний момент профілі видалені - ред. УНІАН), підрозділ ідентифікували як роту БПЛА 19-ї мотострілецької бригади з Владикавказу.

Стверджується, що в альбомах військових присутня фотографія з геолокацією на території України – Амвросіївський район Донецької області. Належність підрозділу до роті БПЛА з Владикавказа підтверджують не тільки особисті дані військовослужбовців – на кадрах видно автомобіль КамАЗ з спецмодулем і кілька чорних пластикових коробок.

На сайті підкреслюють, що дані характеристики підтверджують приналежність підрозділів до безпілотної авіації ЗС РФ, що можна побачити на наведених слайдах і за відеороликом 2014 року, знятому телекомпанією «Мир», який висвітлює вчення даного підрозділу БПЛА з Владикавказа.

На кадрах видно автомобіль КамАЗ з спецмодулем і кілька чорних пластикових коробок / informnapalm.org

"Колег по роботі" Informnapalm виявив в контактах вищезазначених військовослужбовців. Найбільш цікавим і відкритим персонажем виявився Микола Дмитрович Бєлокобиленко, у якого цілих три профілі в соціальній мережі (два з яких на даний момент видалені - ред. УНІАН).

Те, що з 2009 року Бєлокобиленко служить саме в роті БПЛА, підтверджують фотографії з підмосковної Коломни, де він проходив навчання в Центрі підготовки фахівців безпілотних авіаційних комплексів. Більше того, саме він фігурує у вищезгаданому відеосюжеті телекомпанії «Мир» з Владикавказа «Російський розвідувальний безпілотник Орлан-10» від 2014 року як старший оператор розрахунку (див. хронометраж 1:45).

За останній рік Микола Бєлокобиленко в рамках службових відряджень не раз встиг побувати на Донбасі, про що свідчать фотографії на фоні стадіону «Донбас-Арена» і «Цар-Гармати».

На сайті зазначається, що беспілотчики 19-му ОМСБ на фотографіях знаходяться поруч з артилеристами тієї ж бригади, і можна зробити висновок, що головною їхньою задачею є ведення розвідки українських позицій та об'єктів з подальшою передачею цих даних артилерії.