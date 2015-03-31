Кремль не вважає доказами опубліковані у ЗМІ факти вторгнення Росії в Україну

Про це він сказав на засіданні у Москві круглого столу, присвяченого 15-річчю правління Володимира Путіна, відповідаючи на запитання УНІАН, чому російська влада "соромиться" визнати факт введення російських військ на Донбас, незважаючи на високий рейтинг президента РФ.

"Ми абсолютно не соромимося про це говорити, ми говоримо відкрито: те, що пишуть деякі російські ЗМІ, а вони можуть писати це ... Ми рішуче це спростовуємо", - сказав Пєсков.

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"Головне, це спростовують і міжнародні спостерігачі, і це спростовують офіційні представники в Києві", - стверджує прес-секретар Путіна.