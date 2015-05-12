Вчора ввечері бойовики знову обстріляли низку населених пунктів з важкого озброєння

Зокрема, на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Опитне, Водяне та Піски зі 120-міліметрових мінометів, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"По шахті Дутовка били зенітна установка та танк. Снаряди від танків та 152 мм гармат і міни, випущені бандитами падали в населеному пункті Авдіївка. По Мар’їнці стріляв снайпер", - зазначається також в повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики вели обстріли із самохідних артилерійських установок та зі 120- і 82-міліметрових мінометів, застосовували гранатомети і стрілецьку зброю. У прес центрі АТО наголошують, що отримавши адекватну відповідь бойовики "п’ять разів просили перемир’я".

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На Луганському напрямку з мінометів великих калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Станицю Луганську та Щастя, по Ленінському та Лозовому бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.

Крім того у прес-центрі АТО зазначають, що до Донецька сьогодні прибуває група з 10 професійно підготовлених снайперів з Росії.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що 10 травня після 21.00 терористи з правого берега Сіверського Донця обстріляли Станицю Луганську із зенітних установок, гранатометів та мінометів. Після обстрілу зав’язався ближній бій із застосуванням автоматичної зброї. Двоє українських військових та один мирний житель отримали поранення.