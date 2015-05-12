У Міноборони назвали вартість будівництва одного вогневого опорного пункту

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Для спорудження такого пункту необхідно 42 т арматури різного розміру, десятки тонн бетону, 35 кубометрів кругляка, 450 кубометрів дошки, 90 готових залізобетонних конструкцій.

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У прес-службі нагадали, що на виконання вимог постанови Кабінету міністрів від 18 березня 2015 року «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» з резервного фонду бюджету виділено 850 млн грн на фортифікаційне обладнання смуг оборонного рубежу, тобто обладнання 300 опорних пунктів.

Розроблено і затверджено графік виконання інженерних робіт, в якому визначені терміни завершення будівництва. Роботи здійснюються Збройними силами України у взаємодії з визначеними державними адміністраціями.