Президент оголосив догану головам Закарпатської та Донецької ОДА
12:01, 12 травня 2015Політика
1077 0
Президент України Петро Порошенко підписав указ про оголошення догани голові Закарпатської обласної державної адміністрації Василю Губалю і голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Кихтенко
Порошенко оголосив догану двом рупредседателям ОДА / Фото УНІАН
Текст відповідного указу № 263/2015 розміщено на офіційному сайті голови держави.
Читайте такожДонода запевняє, що будівництво захисних споруд біля Маріуполя завершиться вчасно
«За неналежне здійснення у межах відповідних територій заходів, пов'язаних з будівництвом інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, оголосити догану Губалю Василю Івановичу - голові Закарпатської обласної державної адміністрації; Кіхтенко Олександру Тимофійовичу - голові Донецької обласної державної адміністрації», - йдеться в указі.
Читайте такожПорошенко звільнив Єжеля з посади посла України в Білорусі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter