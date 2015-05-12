Президент оголосив догану головам Закарпатської та Донецької ОДА

Президент України Петро Порошенко підписав указ про оголошення догани голові Закарпатської обласної державної адміністрації Василю Губалю і голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Кихтенко

Текст відповідного указу № 263/2015 розміщено на офіційному сайті голови держави. Читайте такожДонода запевняє, що будівництво захисних споруд біля Маріуполя завершиться вчасно «За неналежне здійснення у межах відповідних територій заходів, пов'язаних з будівництвом інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, оголосити догану Губалю Василю Івановичу - голові Закарпатської обласної державної адміністрації; Кіхтенко Олександру Тимофійовичу - голові Донецької обласної державної адміністрації», - йдеться в указі. Читайте такожПорошенко звільнив Єжеля з посади посла України в Білорусі

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