Президент оголосив догану головам Закарпатської та Донецької ОДА

12:01, 12 травня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про оголошення догани голові Закарпатської обласної державної адміністрації Василю Губалю і голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександру Кихтенко

Порошенко объявил выговор двум рупредседателям ОГА / Фото УНИАН

Текст відповідного указу № 263/2015 розміщено на офіційному сайті голови держави.

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«За неналежне здійснення у межах відповідних територій заходів, пов'язаних з будівництвом інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, оголосити догану Губалю Василю Івановичу - голові Закарпатської обласної державної адміністрації; Кіхтенко Олександру Тимофійовичу - голові Донецької обласної державної адміністрації», - йдеться в указі.

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