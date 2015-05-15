Вчора в Луганській області були поранені двоє українських військових - Москаль

Як сказано у переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора ввечері бойовики обстріляли з мінометів м. Горське у Попаснянському районі. Вогонь вівся з боку окупованого Первомайська. Близько 19.30 одна з мін залетіла у приватний сектор міста і влучила у житловий будинок. Внаслыдок цього сильно пошкоджена покрівля, літня кухня і гараж. У момент обстрілу в будинку перебувала господарка, яка не постраждала.

У цілому по лінії розмежування вогню, що проходить по Луганській області, інтенсивність бойових дій значно посилилася. На "Бахмутці" у другій половині дня бойовики обстріляли з мінометів і автоматичної зброї 29-й блокпост (крайня точка контрольованої Україною території). Поранення отримав один військовослужбовець. Рани не важкі, загрози життю немає, сказано в повідомленні.

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Крім того, на околиці сел. Кримське, починаючи з 19-тої години і до вечора, спалахували перестрілки, які переростали у ближні бої. Інформації про постраждалих немає. У Трехізбенці позиції українських силовиків обстріляли з автоматичної зброї і снайперської гвинтівки. Вогнепальне поранення отримав один військовослужбовець, він госпіталізований у районну лікарню, повідомив Москаль.

Крім того, перестрілки з автоматичної зброї і гранатометів велися у Станиці Луганській, Щасті і поблизу Катеринівки (Попаснянський район). Інформації про руйнування інфраструктури, житла і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що, згідно з інформацією Геннадія Москаля, що в Луганській області бойовики обстріляли з танків і мінометів Станицю Луганську, Троїцьке і Катеринівку.