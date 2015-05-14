У Луганській області бойовики обстріляли з танків і мінометів Станицю Луганську, Троїцьке і Катеринівку – Москаль

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора з 21.00 до опівночі Станиця Луганська та прилегла територія піддалися інтенсивному обстрілу з мінометів, танків і автоматичної зброї.

Вогонь вівся з правого берега Сіверського Дінця, окупованого так званої «ЛНР».

"В с. Валуйское, прилеглому до Станиці, снаряд (ймовірно, з танка) потрапив у приватний житловий будинок на вул. Радянської і сильно пошкодив його. Господар будинку, 76-річний чоловік, дивом не постраждав. У самому райцентрі снаряди і міни вибухали поблизу опорних пунктів наших силовиків. Даних про руйнування інфраструктури і постраждалих серед мирного населення і військових не надходило, детальна інформація з'ясовується", - йдеться в повідомленні.

Вранці в Станиці тихо, пошкоджений позавчорашнім обстрілом газопровід відновлений, всі системи життєзабезпечення функціонують.

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Мінометним і гранатометним обстрілу вчора вночі також зазнало Щастя, включаючи територію Луганської теплоелектростанції. Осколками від мін изрублен головний щит диспетчерської, проте станція продовжує працювати в нормальному режимі. Снайпери бойовиків стріляли по фасадах будинків, на одному з яких куля потрапила в електролічильник. Даних про поранених чи загиблих немає.

Крім того, бойові дії за вчорашні добу зафіксовано в Троїцькому (Попаснянський район), околиці якого після 20.00 обстріляли з мінометів, і в Катериновке. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, електропостачання Станиці Луганської та прилеглих сіл вчора ввечері, 12 травня, було відновлено.