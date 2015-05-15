У Кримському між силами АТО і бойовиками почався ближній бій

Про це повідомляє керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Відзначається, що відразу після 15 годин бойовики, які засіли в Сокільниках, обстріляли з мінометів Кримське, після чого на околиці села поблизу протитуберкульозного санаторію спалахнув ближній бій.

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Одна з мінометних мін вибухнула у дворі житлового будинку і осколками поранила господаря - чоловіка років 40. Зараз пораненому надається медична допомога, його стан, за попередніми даними, неважкий.

Після обіду одна з міжнародних організацій привезла у Кримське гуманітарну допомогу, проте як тільки перша партія вантажу була вже в селі, почався обстріл.

Переправлення допомоги по єдиній дорозі, що веде у Кримське, відразу припинилося і буде відновлене силами військовослужбовців і місцевих селян, як тільки це дозволить бойова обстановка, зазначають в адміністрації.