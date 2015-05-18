Оператор бойовиків зняв на камеру приліт снаряда, який поранив його

Від цієї ракети він отримав поранення, коли вона вибухнула недалеко від нього. Кореспондент перебував на позиціях разом з бойовиками під час бою, пише Інформатор.

Вже при монтажі сюжету оператор дав коментар, чому він не побачив приліт ракети. Огляд йому закрив бойовик, який проходив перед ним.

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