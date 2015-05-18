Оператор бойовиків зняв на камеру приліт снаряда, який поранив його
03:10, 18 травня 2015Війна
5134 0
Оператор, що працює на один з інформаційних каналів бойовиків, зняв на відеокамеру момент прильоту протитанкової ракети
Оператор бойовиків зняв на камеру приліт снаряду, що його поранив / скріншот
Від цієї ракети він отримав поранення, коли вона вибухнула недалеко від нього. Кореспондент перебував на позиціях разом з бойовиками під час бою, пише Інформатор.
Вже при монтажі сюжету оператор дав коментар, чому він не побачив приліт ракети. Огляд йому закрив бойовик, який проходив перед ним.
Читайте такожВійськові прямимо влученням підбили танк бойовиків в районі Широкиного (відео)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter