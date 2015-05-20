Блогери назвали імена і точні місця поховання загиблих на Донбасі ГРУшників (фото)

На Донеччині загинули три спецназівця 16-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ ГШ МО РФ. Про це повідомляє у Facebook блогер Руслан Левієв.

Вдалося встановити, що спецназівці загинули або у місті Золоте Попаснянського району Луганської області, або в селі Широкино Донецької області. Загинули військовослужбовці під час боїв, які йшли 4-5 травня 2015 року.

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«Савельєв Антон, позивний «Сава», похований на кладовищі селища Нові Ляди, Тамбовський район. Мамаюсупов Тимур, позивний «Мамай», похований на кладовищі села Кук-Тяка біля міста Азнакай, республіки Татарстан. Кардаполов Іван, позивний «Кардан», похований на кладовищі міста Шуміха, Курганської області», - пише Левієв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські блогери виявили можливі могили військових з Головного розвідувального управління збройних сил РФ, які, ймовірно, загинули на Донбасі. Спочатку Левієв з міркувань безпеки відмовився називати місто, де були виявлені поховання.