За добу в зоні АТО загинули 3 українських військових, 12 отримали поранення
За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 12 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 3 українських військовослужбовців загинули, 12 – отримали поранення. Найбільші втрати сили АТО понесли на Донецькому напрямку", - сказав Лисенко.
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За його словами, на Маріупольському напрямку єдиною точкою зіткнення залишається с. Широкіно. Противник застосовує широкий спектр озброєнь – від стрілецької зброї до 122-мм гармат.
На Донецькому напрямку ситуація залишається найскладнішою. Вчора бойові дії на західних околицях Донецька активізувалися після опівдня. Противник веде надзвичайно щільний вогонь зі ствольної артилерії, 120-мм мінометів, танків. Окрім стрільби з бойових позиціях сил АТО, терористи «ДНР» вели вогонь зі 122-мм гармат по житлових кварталах Авдіївки, Опитного та Водяного, внаслідок чого є постраждалі серед цивільних: загинула 1 людина, а ще 2 – отримали осколкові поранення, повідомив Лисенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу ситуація в зоні АТО не піддалася істотним змінам і продовжує залишатися напруженою.