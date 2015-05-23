Через потужні обстріли Станиці Луганської поранено військовослужбовця

Як ідеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора Станиця Луганська і навколишні села було піддано потужному обстрілу з артилерії і мінометів. Вогонь, зокрема й по житловому сектору, розпочався близько 21.00 і закінчився після півночі.

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Кілька снарядів влучили в приватні будинки, два з них пошкоджені, один повністю згорів. В селі Артема, що біля райцентру, також пошкоджено три будинки, один з яких (належить багатодітній родині) зруйнований ущент підстави. За щасливим збігом обставин ніхто не поранений і не загинув. Снаряди перебили лінії життєзабезпечення, частина Станиці залишається без світла і газу.

Біля села Петрівка пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено хлібозавод, який забезпечує хлібом весь Станично-Луганський, а також кілька сусідніх районів. Випічка хліба тут поки що неможлива. Внаслідок прямого влучення снаряда пошкоджено магістральний водопровід, припинено водопостачання в окупований Луганськ, а також два села на контрольованій Україною території - Артема і Нижньотепле. За попередніми даними, в результаті обстрілу в Станиці поранений один військовослужбовець. Детальні дані про постраждалих з'ясовуються.