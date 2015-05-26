Росія копає рови на кордоні з Україною, щоб бойовики не поверталися на танках - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«РФ не просто споруджує фортифікаційні споруди вздовж кордону з Україною, там вже давно знаходяться близько 40 тисяч військовослужбовців як регулярних збройних сил РФ, так і внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Росії. Крім цього, прийнято рішення про зведення фортифікаційних споруд для того, щоб бойовики, які у разі свого бажання повернутися назад на територію РФ, не скористалися цією можливістю», - зазначив він.

«Фортифікаційні споруди зводяться на випадок, якщо бойовики забажають на бойовій техніці, яка вільно заходить на територію Україну, спокійно вийти звідти. Тобто вона (техніка - УНІАН) виїхати не зможе та буде заблокована», - додав Лисенко.

Читайте такожРосійська влада вербує, озброює і перекидає бойовиків на Донбас – доповідь Нємцова«Це дуже чіткий сигнал для тих найманців, які зараз знаходяться нас Донбасі, що якщо вони вже сюди (на Донбас - УНІАН) приїхали, то звідси вони вже не зможуть виїхати», - вважає речник Адміністрації президента України з питань АТО.

Він зазначив, що найманці зможуть повернутися з Донбасу на території Росії «вже неживими».

Як повідомляв УНІАН, «Российская газета» з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ РФ заявляла, що російські прикордонники вирили 100 км ровів і спорудили 40 км загороджень на кордоні з Донбасом, захопленим проросійськими бойовиками.

За даними ФСБ, з початку 2015 року прикордонники в Ростовській області припинили понад 60 спроб ввезення до Росії зброї та боєприпасів. Вилучено понад 40 одиниць стрілецької зброї, близько 6 тис. одиниць боєприпасів, понад 200 гранат, 100 снарядів і понад 30 мін. Затримано понад 130 порушників кордону.

26 березня президент Росії Володимир Путін вимагав від ФСБ не допускати повернення до РФ росіян, які воюють у гарячих точках.

"Ви знаєте, що вихідці з Росії та інших країн СНД проходять «обкатку» у ряді так званих гарячих точок, у тому числі в лавах так званої «Ісламської держави», на території Сирії та низки інших країн, і потім можуть бути використані проти нас, проти Росії й наших сусідів", - сказав Путін.

Також Путін вимагав від ФСБ приділяти особливу увагу російсько-українському кордону й виявляти тих, хто брав участь у бойових діях на сході України.