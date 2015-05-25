Росія відгородилася від "ДНР" і "ЛНР" 100-кілометровим ровом

Як пише Новое Время з посиланням на Російську газету і регіональне прикордонне управління ФСБ Росії, інженерне укріплення державного кордону РФ проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також припинення незаконного обігу зброї.

Крім того, повідомляється, що з початку року в Ростовській області російські прикордонники виявили понад 60 спроб переміщення через кордон зброї та боєприпасів. Також з незаконного обігу вилучено понад 40 одиниць вогнепальної зброї, близько шести тисяч боєприпасів, понад 200 гранат, 100 снарядів і понад 30 мін.

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Також російські прикордонники повідомили про затримання понад 130 порушників режиму кордону і близько 300 порушників прикордонного режиму. Прикордонники п'ять разів застосовували зброю для припинення протиправних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українсько-російський кордон до кінця 2018 року буде оснащений електронними системами захисту, які передбачають ідентифікацію ворога з повітря і на землі, в тому числі за допомогою безпілотників.