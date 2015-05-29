Директора шахти на Донеччині підозрюють у фінансуванні тероризму - прокуратура

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, директор шахти, входячи до злочинної групи, разом зі спільниками незаконно заволодів майном ДП «Донецька залізниця» - локомотивами і залізничними коліями, чим заподіяв шкоду державному підприємству на суму понад 430 млн грн.

Після цього, маючи у своєму розпорядженні засоби і механізми для навантаження й відправлення незаконно видобутого на непідконтрольній території вугілля, директор шахти, використовуючи підроблені документи, реалізував енергетичним підприємствам України майже 4 тис. тонн вугільної продукції на суму понад 4 млн грн. В подальшому ці гроші були направлені на фінансування терористичної організації.

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