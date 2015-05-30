Диверсантка "Тереза" особисто розстрілювала українських полонених - розвідник "Азова"

Про це Ярош повідомив в інтерв'ю виданню "Факти".

"Вона приходила до гаражів, де сиділи "малі" (а наші бійці були зовсім молоденькими, до двадцяти років), і викликала їх на допит. Одного разу військовополонених вели по двору, і "Тереза" побачила, що у солдата на обличчі кров. "Ой, що ви зробили з хлопчиком? - сказала вона. - Принесіть ватку і спирт!" Дбайливо витерла кров і... забрала хлопця на допит. Після того допиту хлопчину буквально тягли, його ноги волоклися по землі", - заявив Ярош.

Боєць "Азова" також розповів, що Чубарова особисто розстрілювала українських полонених у всіх на виду. Описаний випадок стався в один із днів, коли терористка була чимось сильно роздратована.

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"Тереза" повернулася до вартового і, вказавши на українського солдата, наказала: "Застрели його". Охоронець відмовився стріляти: "Комендант не давав команду. Може, вони на обмін підуть чи ще кудись..." Вона крикнула: "Ти що, забув, що я тут старша?" - вихопила пістолет Макарова, зірвала з очей солдатика скотч і вистрілила йому в стегно. Боєць закричав. Другу кулю "Тереза" випустила йому в голову, і хлопчина замовк. Ще один солдатик, зовсім пацан, почав від жаху ревіти, як поранений звір. Вона з нього теж зірвала пов'язку, двічі вистрілила йому в живіт і добила кулею в голову", - розповів Максим Ярош.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили про причетність росіянки по кличці "Тереза" до катувань українських військовослужбовців. Додамо, Лариса Чубарова була затримана співробітниками СБУ у Харкові 7 квітня. Її підозрюють в організації вибуху біля стели на проспекті Правди у Харкові. Відомо, що Чубарова є співробітником "міністерства державної безпеки" самопроголошеної "ДНР". Раніше апеляційний суд Харківської області залишив Чубарову під вартою до 4 червня.