За минулу добу в зоні АТО троє військовослужбовців отримали поранення - Лисенко
13:13, 03 червня 2015Війна
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Загиблих серед українських військових немає.
На Донеччині триває АТО / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій та збройних провокацій, на щастя, загиблих серед наших військових немає і лише три воїна отримали поранення", - наголосив Лисенко.
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