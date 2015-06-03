За минулу добу в зоні АТО троє військовослужбовців отримали поранення - Лисенко

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій та збройних провокацій, на щастя, загиблих серед наших військових немає і лише три воїна отримали поранення", - наголосив Лисенко.