Стали відомі подробиці сьогоднішнього бою в Мар'їнці

Про це повідомляє у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов

"З 4 ранку 3 червня противник атакує передмістя Донецька Мар'їнку, а також опорні пункти в районі Мар'їнки і Красногорівки. Ці позиції зайняті підрозділами 28-ї Одеської механізованої бригади. Давно встановлені противником українські позиції зазнали тривалого артилерійського обстрілу противника. Ворог використовує реактивну і гаубичную артилерія 122 мм, 152 мм і 220 мм - ті види зброї, які Росія зобов'язалася відвести з демілітаризованої зони", - пише Бутусов.

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За словами журналіста, кілька штурмових груп противника, включаючи танки, при сильній вогневій підтримці атакували позиції 2-го батальйону 28-ї бригади в Мар'їнці і Красногорівці. Атак одночасно піддалися всі передові опорні пункти. Противник широко застосовував заборонені Мінськими угодами види важких озброєнь.

"Однак противник несподівано отримав гідну відсіч. За підтримки підрозділів розвідувальної роти, мінометної батареї 1-го батальйону, бійці 2-го батальйону утримували свої позиції. Були збережені зв'язок і управління. В результаті атаки російських танків, і щільного обстрілу, один із взводів бригади був змушений залишити один з опорних пунктів на околиці Мар'їнки - яка примикає до Красногорівки. Підрозділ організовано відступив на невелику відстань, і не дозволив противнику зайняти опорний пункт. Згідно режиму припинення вогню, забороненого важкого озброєння в цьому районі не було, тому протистояти великій вогневій перевазі противника було нічим. Рішення на відхід було тактично виправданим", - пише Бутусов.

Він зазначає, що у відповідь на порушення російським командуванням режиму перемир'я і для порятунку життів українських воїнів і мирних жителів Мар'їнки, командир 28-ї бригади полковник Лещинський був змушений прийняти рішення про перекидання в демілітаризовану зону на допомогу 2-го батальйону батареї самохідних гаубиць "Гвоздика" і "Акація", батареї реактивних систем залпового вогню "Град", а також підрозділи танкового батальйону бригади.

"Після того, як українська артилерія відкрила точний вогонь по противнику, всі атаки були відбиті. Противник поніс значні втрати в живій силі і техніці. На допомогу на атаковану ділянку підійшов резерв - підрозділи танкістів 28-ї бригади і розвідрота. Українські воїни спільно з бронетехнікою ведуть зачистку Мар'їнки від можливих залишкових груп противника. Положення відновлено, обстановка контролюється. Зараз обстріл українських позицій триває, триває бій", - пише Бутусов.