Аналітики: Існує висока ймовірність оточення бойовиками підрозділів сил АТО

Таку думку висловили аналітики Da Vinci AG у своєму звіті, переданому УНІАН.

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"В даний час аналіз бойових зіткнень сил АТО з бандформуваннями характеризується активною розвідкою боєм противника з розвідкою стиків підрозділів сил АТО. Незважаючи на низьку ймовірність масштабного наступу, існує висока ступінь імовірності оперативного відпрацювання противником тактичного оточення одного або відразу декількох підрозділів сил АТО", - вважають аналітики.

На їх думку, такий сценарій може бути використаний в якості додаткового інформаційного приводу з метою дискредитації вищого керівництва України з формуванням активних антиурядових/антипрезидентських настроїв і провокації масових акцій протесту.

Аналітики прийшли до висновку, що неодноразові спроби виходу ДРГ противника в тил позицій АТО можуть свідчити про розвідки флангів і оцінку противником можливості швидкого виходу в тил сил АТО більш великими силами.

Як повідомляв УНІАН, заступник командира ДУК "Правий сектор" Валентин Манько заявив, що бойовики можуть замкнути котел в Пісках, Авдіївці та Карлівці, якщо їм вдасться захопити Мар'їнку і Красногорівку.