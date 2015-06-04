Порошенко: колосальна загроза відновлення масштабних бойових дій з боку бойовиків зберігається

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи з щорічним посланням до Верховної Ради "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році".

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"У той же час зберігається і колосальна загроза поновлення широкомасштабних бойових дій з боку російсько-терористичних угруповань", - сказав президент.

За словами Петра Порошенка, на території України знаходяться 14 російських бойових тактичних груп чисельністю понад 9 тис. військовослужбовців. "Концентрація російських військових поблизу державного кордону - в півтора рази більше, ніж рік тому. Так званий "Росвоєнторг" продовжує регулярно поставляти не лише боєприпаси, продукти харчування, речове майно і паливо, але й найновітніші озброєння і найсучаснішу військову техніку", - наголосив президент.