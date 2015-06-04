З Мар’їнки в лікарні Дніпропетровська привезли 31 військового

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на радника голови ОДА Тетяну Губу.

«3 червня Дніпропетровськ прийняв 31 бійця із зони АТО. 11 – вранці доставлені спецавтобусом з 66-го Львівського військового мобільного шпиталю, який знаходиться у Донецькій області. Гелікоптерами до Дніпропетровська евакуйовано 20 бійців, які зазнали поранень під час бойових дій у Мар’їнському районі. 5 з них поміщено до обласної лікарні ім. Мечникова, 1 – до 16-ї лікарні, інші – у військовий госпіталь», - зазначила Губа.

За її словами, «лікарні Дніпропетровська повністю забезпечені всім необхідним для лікування поранених бійців. Лікарні працюють в цілодобовому режимі. Питання забезпечення бійців медикаментами перебуває на особистому контролі у голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка».

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Радник голови ОДА наголосила, що військові медики 66-го госпіталю та лікарні міста Курахове також забезпечені необхідними ліками. Чітко діють схеми евакуації з цих медичних закладів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар було завдано в районі населених пунктів Мар`їнка та Красногорівка, поблизу Донецька.

Бойовики в районі Мар`їнки та Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.