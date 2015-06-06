СБУ перекрила низку каналів фінансування бойовиків

Співробітники Служби безпеки України успішно перекрили низку каналів фінансування діяльності проросійських бойовиків на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Служба безпеки України заблокувала три електронних гаманці, на які надходили кошти для фінансування проросійських бандформувань. СБУ офіційно передала реквізити електронних гаманців Адміністрації платіжної системи, яка моментально зупинила їхнє обслуговування. Це вже не перша така спецоперація, тому зловмисники намагаються бути більш обачними та не привертати увагу компетентних органів», - зазначив Лисенко.

Читайте такожНіч у зоні АТО пройшла дуже неспокійно - найгарячіше було на Донецькому напрямкуКрім того, за його словами, українські правоохоронні органи у Костянтинівському районі Донецької області вилучили 6 гранатометів, 48 гранат до підствольного гранатомета, 5 гранат Ф-1 та близько 850 набоїв.

Також він повідомив, що 5 червня в Краматорську в ході прес-конференції були продемонстровані чергові докази російської присутності на Донбасі: захоплений у ході бою поблизу Щастя реактивний вогнемет “Шмель”, який використовується лише у ЗС РФ, російський військовий сухпайок, елементи екіпіровки та засоби медичної допомоги.