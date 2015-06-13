Вночі бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових

Вночі в районах виконання завдань підрозділами сил АТО проросійські бойовики здійснили близько 40 обстрілів позицій українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«До опівночі в районі Донецька загарбники продовжили активно застосовувати проти наших захисників зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Опитне, Авдіївка, Шахта Бутовка й Піски обстрілювались зі 122-мм гаубиць, мінометів різних калібрів, стрілецької зброї та гранатометів. Били ворожі міномети по Троїцькому й Золотому, що в районі Артемівська», - йдеться у повідомленні прес-центру.

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У штабі АТО додають, що з опівночі російсько-терористичні війська 18 разів стріляли по українських позиціях. Знову ж таки по околицях населених пунктів, що розташовані поблизу Донецького аеропорту. Зокрема, зі 120-мм мінометів два рази гатили по Мар’їнці, зі 122-мм артилерійських систем – по Старогнатівці. Двічі з таких систем бойовики били по Гранітному, на півдні Донеччини, та Золотому, що неподалік Артемівська.

Не довго тривала тиша й поблизу Маріуполя, зазначають у штабі АТО. Близько другої години ночі бойовики з мінометів калібру 120 мм гатили по Чермалику.

В районі Луганська двічі обстрілювали Кримське з гранатометів, зенітних установок й озброєння бойових машин піхоти.