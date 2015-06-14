Бойовики за день 65 разів обстріляли українських військових

Як повідомили у штабі АТО, більшість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.

"Декілька разів зі 120-мм мінометів та 122-мм артсистем бойовики били по позиціях сил АТО в районі Опитного, Пісків, Мар’їнки, Нової Ласпи, Старогнатовки. По Новомихайлівці гатили ворожі танки та РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

З "Градів" ворог бив по Троїцькому в районі Артемівська. На цьому ж напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики обстріляли Золоте.

Луганське обстріляли з гранатометів, озброєння бойових машин, тут також працювали ворожі снайпери.

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Напружено було в районі Луганська: Трьохізбенку, Кримське, Сокольники, Новотошківське, позиції ЗСУ південніше Донецького злочинці неодноразово обстріляли із мінометів різних калібрів, танків, гранатометів, зенітних установок.

"Біля Маріуполя бандформування були менш активні: тричі вони обстрілювали сили АТО зі стрілецької зброї й автоматичних станкових гранатометів. Під вечір по Широкиному вони вдарили з 122-мм гаубиць та РСЗВ "Град-П", - зазначили у штабі.

Окрім того двічі бойовики били з танків по оселях мирних мешканців в Опитному.

Щонайменше семеро українських військових поранені, повідомив «5 каналу» речник штабу АТО Антон Миронович. За його словами, відповідна інформація аналізується. «Остаточна цифра поки що невідома, але вже не менше семи чоловік», - сказав речник.