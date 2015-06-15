ОБСЄ: Україна порушила Мінські угоди, залучивши до параду в Маріуполі важку техніку

Про це йдеться звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні.

13 червня представники ОБСЄ спостерігали за військовим парадом в Маріуполі, який був організований добровольчим полком МВС "Азов" для відзначення першої річниці звільнення міста від бойовиків "ДНР".

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Місія нарахувала присутність близько 100 солдатів українських Збройних сил та військових полку "Азов".

"Парад складався з трьох вантажівок, які тягнули артилерійські установки (одну 100-мм протитанкову гармату МТ-12 (2А29) "Рапіра" та дві 122-мм гаубиці Д30), присутність яких порушує визначені лінії відведення озброєння у відповідності з Мінськими угодами", - йдеться у звіті.

Також місія помітила один бронетранспортер, бронеавтомобіль "Спартан" та 12 пікапів з розпізнавальними знаками полку "Азов". Представники ОБСЄ звернули увагу, що чотири транспортних засоби тягнули на буксирі чотири 120-мм міномети 2Б11.

Після параду було організовано концерт, на якому було присутні майже тисяча осіб.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Донецької області відкрили пам'ятник загиблим бійцям під час звільнення Маріуполя.