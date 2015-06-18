У "ДНР" кажуть, що не варто чекати швидкого припинення вогню на Донбасі

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє ТАСС з посиланням на ресурс бойовиків.

За його словами, про припинення вогню "не дозволяють говорити темпи роботи над пунктами Комплексу заходів по виконанню Мінських угод".

Читайте такожСепаратисти хочуть засудити Пушиліна за зраду "ДНР"

"Мене засмучують темпи роботи над пунктами порядку денного Мінських переговорів, ці темпи не дозволяють говорити про швидке припинення вогню. Необхідно розібратися в причинах того, чому слабка інтенсивність переговорів", - сказав Пушилін.

Довідка УНІАН. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.