У Мінську без ЗМІ стартували засідання підгруп щодо ситуації на Донбасі
14:47, 16 червня 2015Політика
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У вівторок, 16 червня, у Мінську почалося засідання робочих підгруп у рамках тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
Також у Мінськ вилетів Леонід Кучма / rumol.org
Про це у своєму Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі.
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"У Мінську в закритому для преси режимі почалися засідання трьох робочих груп з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні МЗС Білорусі в Twitter.
В Минске в закрытом для прессы режиме начались заседания трех рабочих групп по урегулированию на востоке Украины @OSCE@OSCE_SMM
— МИД Беларуси (@BelarusMID) 16 Червень 2015
Крім того, повідомляється, що відбуваються зустрічі робочих підгруп з політичних і гуманітарних питань, а також питань безпеки.
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