У Мінську без ЗМІ стартували засідання підгруп щодо ситуації на Донбасі

14:47, 16 червня 2015
Політика
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У вівторок, 16 червня, у Мінську почалося засідання робочих підгруп у рамках тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Також у Мінськ вилетів Леонід Кучма / rumol.org

Про це у своєму Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі.

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"У Мінську в закритому для преси режимі почалися засідання трьох робочих груп з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні МЗС Білорусі в Twitter.

Крім того, повідомляється, що відбуваються зустрічі робочих підгруп з політичних і гуманітарних питань, а також питань безпеки.

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