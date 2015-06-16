У Мінську без ЗМІ стартували засідання підгруп щодо ситуації на Донбасі

Про це у своєму Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі.

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"У Мінську в закритому для преси режимі почалися засідання трьох робочих груп з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні МЗС Білорусі в Twitter.

В Минске в закрытом для прессы режиме начались заседания трех рабочих групп по урегулированию на востоке Украины @OSCE@OSCE_SMM — МИД Беларуси (@BelarusMID) 16 Червень 2015

Крім того, повідомляється, що відбуваються зустрічі робочих підгруп з політичних і гуманітарних питань, а також питань безпеки.